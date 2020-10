Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Autodiebstahl, Hinweise erbeten - Nachtragsmeldung

Sinzheim (ots)

Durch einen Zeugenhinweis konnte der Mercedes am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Landstraße aufgefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde mit dem Fahrzeug wenige Kilometer gefahren, der Originalschlüssel befand sich im Auto.

/ph

Ursprüngliche Meldung vom Dienstag, 06.10.2020, 10:32 Uhr

POL-OG: Sinzheim - Autodiebstahl, Hinweise erbeten

Sinzheim Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen haben Unbekannte in der Hauptstraße einen schwarzen Mercedes, Model C 180, mit Rastatter Zulassung gestohlen. Das etwas in die Jahre gekommene Gefährt mit Baujahr 1998 stand auf dem Hofgelände des Bestohlenen und weist rund 300.000 gefahrene Kilometer auf. Möglicherweise wird der Wagen mit Originalschlüssel gefahren. Der Wert des Fahrzeugs wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Mercedes geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07221 62505 bei den Ermittlern des Polizeipostens Baden-Baden-Oos.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell