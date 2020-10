Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Großweier - Kind mit Tretroller verletzt, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Ein 12 Jahre alter Tretroller-Fahrer hat sich am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr leichte Verletzungen zugezogen. Das Kind war mit seinem Fahrzeug auf dem Gehweg der Großweierer Straße in Richtung Dorfmitte unterwegs und wollte die Straße mit Hilfe des Zebrastreifens überqueren. Eine noch unbekannte Audi-Fahrerin, die aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung kam, hielt ihren Wagen an, traf aber beim wieder Anfahren das Hinterrad des 12-Jährigen, so dass dieser zu Fall kam und sich verletzte. Die Unbekannte fuhr mit ihrem schwarzen Auto weiter, ohne sich um den Gesundheitszustand des Jungen zu erkundigen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07841 7066-0 entgegen genommen.

