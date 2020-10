Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Ermittlungen aufgenommen, Polizei sucht Zeugen

Bühl, Vimbuch (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern führte am frühen Mittwoch zu Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl. Ein 27 Jahre alter Polo-Fahrer war gegen 4 Uhr auf der L85 in Richtung der A5 unterwegs, als er an der Ampel zur Einmündung der `Vimbucher Straße` halten musste. Weil es hier zu der Berührung mit dem Spiegel eines links neben dem Auto herannahenden Ford Ka kam, folgte der 27-Jährige dem Kleinwagen auf das Gelände einer unweit gelegenen Tankstelle. Dort soll der noch unbekannte Fahrer des Ford abrupt die Flucht ergriffen und hierbei gegen die geöffnete Tür des VW Polo gestoßen sein - die Tür traf hierbei das Bein des 27-Jährigen. Nach einer kurzen Flucht über eine rote Ampel, wobei auch der Fahrer eines Lastwagens auf der L85 gefährdet worden sein soll, kam es in der Straße `Am Römerpfad` zu einer erneuten Konfrontation der Autofahrer. Hierbei soll der Unbekannte, in Begleitung eines weiteren Fahrzeuginsassen, mit einer Flasche auf den 27-Jährigen losgegangen sein und auf sein Fahrzeug eingeschlagen haben. Im Ford Ka soll sich dritter Mann aufgehalten haben, welcher nicht näher beschrieben werden konnte.

Beschreibung der Unbekannten:

1. Fahrer: Circa 180 bis 185 Zentimeter groß, männlich, kräftige Statur, dunkle Kleidung, schwarze Haare, normaler Haarschnitt, etwa 20 bis 22 Jahre alt, sprach Französisch

2. Begleiter: Etwa 180 Zentimeter groß, normale bis kräftige Figur, circa. 20 bis 22 Jahre alt, schwarze Haare, dunkle Kleidung

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug des Trios verlassen aufgefunden und sichergestellt werden. Unstimmigkeiten bezüglich des daran angebrachten Kennzeichens und der Verdacht, dass das Trio mit weiteren Straftaten in Verbindung stehen könnte, führen nun zu weiteren Ermittlungen.

Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind daher auf der Suche nach dem möglicherweise gefährdeten Lastwagenfahrer sowie weiteren Zeugen des Geschehens und bitten diese unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 um Kontaktaufnahme.

