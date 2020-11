Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Ohne Führerschein zur Anzeigenerstattung

FreiburgFreiburg (ots)

Breisach - In den Nachmittagsstunden des 21. November 2020 kam eine 38-Jährige mit dem Pkw zum Polizeirevier Breisach, um Anzeige zu ihrem Nachteil zu erstatten. Zum Pech der Dame konnten sich die Beamten daran erinnern, dass ihr vier Wochen zuvor die Fahrerlaubnis entzogen worden war, was sich bei einer Überprüfung bestätigte. Sie wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis belehrt, ihr wurden die Fahrzeugschlüssel abgenommen und sie muss nun mit einer Anzeige rechnen. Ebenfalls angezeigt wird der Halter des Fahrzeuges, der ihr seinen Pkw zur Verfügung stellte. Die Anzeige, die sie ursprünglich erstatten wollte, wird sie nun online in Auftrag geben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell