Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Einbruch

FreiburgFreiburg (ots)

Vogtsburg - Am Sonntag, 22. November 2020, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr bis 15 Uhr, verschaffte sich ein noch unbekannter Täter mittels Einschlagen der Scheibe Zugang in ein Vereinsheim in Vogtsburg-Burkheim. Im Inneren wurde ein Glas Rotwein konsumiert, mehrere Räume betreten, Spinde beschädigt und einige Schlüssel entwendet. Auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft, kann noch nicht gesagt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell