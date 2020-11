Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Verdächtige Person

FreiburgFreiburg (ots)

March - Ungebetenen Besuch hatten Bewohner der Franz-Xaver-Seiler-Straße in March-Neuershausen am Samstag, 21. November 2020. Gegen 13.30 Uhr klingelte ein ihnen unbekannter Mann an der Haustüre, gab an, mit Antiquitäten zu handeln und betrat im Anschluss ungebeten die Wohnräumlichkeiten. Der Mann, der auf Mitte 40 geschätzt wird, erkundigte sich u. a. nach Schmuck und verließ das Anwesen schlussendlich auf Aufforderung der Bewohner wieder. Er soll zirka 1,60 bis 1,70 Meter groß und stark untersetzt gewesen sein. Der Mann, der einen badischen Akzent hatte, war mit einer dunklen Winterjacke mit Emblem auf dem linken Oberarm bekleidet. Er hatte braune, mittellange Haare und eine Halbglatze. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach, Telefon 07667 9117-0, in Verbindung zu setzen.

