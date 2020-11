Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Zur Festnahme ausgeschrieben

FreiburgFreiburg (ots)

Ihringen - Am Freitag, 20. November 2020, wurde dem Polizeirevier Breisach um 22:13 Uhr gemeldet, dass sich mehrere Jugendliche in der Waidstraße in Ihringen aufhalten würden und bereits an einem Fahrzeug einen Außenspiegel abgetreten hätten. An der Einmündung Riedgasse/Wasenweilerstraße konnte die 8-köpfige Gruppe festgestellt werden. Eine der Personen flüchtete beim Erkennen des Streifenwagens, konnte aber nach kurzer Verfolgung festgehalten werden. Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass der alkoholisierte 17-Jährige, dessen Schuhprofil mit dem auf dem abgetretenen Spiegel übereinstimmte, zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde zur Dienststelle mitgenommen und bis zur späteren Vorführung beim Haftrichter in einer Zelle untergebracht.

