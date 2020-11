Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: 31- jährige Autofahrerin steht mutmaßlich unter Drogeneinfluss

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, den 23.11.2020, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle um 15:50 Uhr festgestellt, dass eine 31- jährige Autofahrerin nach mutmaßlichem Konsum von Cannabis am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Da diese keinen Sicherheitsgurt trug, wurde sie auf der Abzweigung zur L161 Richtung Küssaberg von der eingesetzten Streife des Polizeireviers Waldshut- Tiengen kontrolliert. Hierbei fielen drogentypische Konsumanzeichen auf. Ein freiwillig durchgeführter Urintest schlug positiv auf die Stoffgruppe THC (Wirkstoff der Cannabispflanze) an. Im Klinikum Hochrhein wurde im Anschluss eine Blutprobe erhoben. Die Frau gab an, dass sie im September dieses Jahres zuletzt Drogen konsumiert habe. Die Ermittlungen werden nach Erhalt des Blutergebnisses fortgeführt.

