Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Weseler Straße/B58 ist heute Morgen, gegen 7.45 Uhr, ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Haltern am See verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 58-jähriger Autofahrer aus Haltern von der Saarbrückenstraße nach links auf die Weseler Straße/B58 abbiegen. Dabei stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen, der auf der Weseler Straße stadtauswärts unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Er selbst gab an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die Weseler Straße/B58 in beide Richtungen gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand rund 7.000 Euro Sachschaden.

