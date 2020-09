POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche/Diebstahl

Polizeipräsidium Recklinghausen

Dorsten

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu Praxisräumen an der Burgsdorffstraße. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Gladbeck

Am Donnerstag, um 03:20 Uhr, traten unbekannte Täter die Glaseingangstür zu einem Ladenlokal an der Hochstraße auf. Im Ladenlokal brachen sie weitere Türen und Schränke gewaltsam auf. Mit Handys als Beute flüchteten sie in Richtung Goetheplatz. Eine Zeugin konnte angeben, dass es sich um drei dunkel gekleidete Personen gehandelt haben soll. Einer der Tatverdächtigen hatte eine Stirnlampe und eine Tasche bei sich.

Haltern am See

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter einen Lagerraum am Hülstener Weg auf. Aus dem Lagerraum entwendeten sie ein Schweißgerät. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Oer-Erkenschwick

Innerhalb der vergangenen Woche ist von einer Baustelle an der Lindenstraße eine Grundwasserpumpe entwendet worden. Nach ersten Erkenntnissen war die Pumpe am 03.09.2020 noch vor Ort. Aufgrund von Größe und Gewicht muss zum Abtransport ein Lkw oder ein ähnliches Fahrzeug genutzt worden sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

