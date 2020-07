Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Heyerhoffstraße/Römerstraße/Gersdorffstraße sind am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin und ein Rollerfahrer zusammengestoßen. Die 41-jährige Autofahrerin aus Marl wollte gegen 15.20 Uhr von der Heyerhoffstraße nach links auf die Römerstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 66-jährigen Rollerfahrer aus Marl, der ihr von der Gersdorffstraße entgegenkam. Der 66-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die Heyerhoffstraße zwischen Bachstraße und Römerstraße gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

