POL-FR: Kandern: Diesel aus Baustellenfahrzeugen gestohlen

Über das vergangene Wochenende, 19.-23.11.2020, haben Unbekannte aus Baustellenfahrzeugen, die auf einen Wanderparkplatz zwischen Kandern und Riedlingen abgestellt waren, Diesel gestohlen. An drei dort geparkten Fahrzeugen wurden die Tanks gewaltsam geöffnet und knapp 300 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. An einem vierten wurde es auch versucht, jedoch scheiterte an diesem der Aufbruchsversuch. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Markgräflerland ermittelt (Kontakt 07626 97780-0).

