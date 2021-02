Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hausfriedensbruch (kal)

Einbeck (ots)

Am Freitag, dem 26.02.2021 kam es um 12:55 Uhr zu einem Einsatz in der Mühlenbergstraße aufgrund von verbalen Streitigkeiten zwischen einer 21 - jährigen Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses und ihrem 24 - jährigem Freund. Da es in der Vergangenheit des öfteren zu gleichgelagerten Einsätzen gekommen war, wurde dem Freund bereits ein Hausverbot durch die Hausverwaltung für diese Wohnung ausgesprochen. Aufgrund des Nichtbeachtens dieses Verbotes wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet und der Freund des Hauses verwiesen.

