Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Schneiderei.

Lippe (ots)

Von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Schneiderei am Biesterbergweg ein. Die Täter beschädigten eine Scheibe und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen eine Bohrmaschine von Makita samt Aufsätzen. Die Täter drangen außerdem in die angrenzenden Räume eines Kulturvereins ein, machten dort jedoch keine Beute. Die Täter verursachten einen Sachschaden von rund 1200 Euro. Wer Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet hat, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

