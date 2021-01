Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus; Polizei löst Feier auf

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus:

Zwischen Dienstag, 05.01.2021 und Samstag, 09.01.2021, drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Böcklinstraße, Delmenhorst, ein. Es wurden sämtliche Räume durchsucht. Hinsichtlich der Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei löst Feier auf:

Am Samstag, 09.01.2021, gegen 21:00 Uhr, stellten Polizeibeamte in einem Haus im Eckermannweg, Delmenhorst, eine Feierlichkeit fest, bei der 19 Personen aus verschiedenen Haushalten aus Bremen und Delmenhorst anwesend waren. Nach Personalienfeststellung und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde die Feier aufgelöst.

