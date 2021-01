Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen in Ahlhorn unterwegs

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Samstag, 09. Januar 2021, gegen 22:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw im Ortskern in Ahlhorn. Zuvor fiel ihnen der Pkw auf der Cloppenburger Straße auf, da der Fahrer des Pkws bei Erblicken des Streifenwagens plötzlich und mit schneller Geschwindigkeit in eine Wohnsiedlung abbog.

Als die Beamten mit ihrem Streifenwagen aufschließen und eine Verkehrskontrolle durchführen konnten, gab der Fahrer, ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Cloppenburg, zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Bei der weiteren Befragung räumte er zudem ein, Cannabis konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung des Pkws konnte ein Joint aufgefunden werden, der durch die Beamten sichergestellt wurde.

Der 27-Jährige musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle begleiten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn

Telefon: 04435/9316-115

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell