POL-UL: (UL) Merklingen - Lastwagenfahrer hinterlässt hohen Schaden

Am Dienstag flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall in Merklingen.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben sei der Lastwagenfahrer gegen 13 Uhr in der Nellinger Straße in Richtung L 1230 unterwegs gewesen. Im Einmündungsbereich soll er die Vorfahrt eines Kleinlasters missachtet haben, dessen Fahrer aus Richtung Laichingen kam. Der wollte den Unfall verhindern und wich nach links auf die Abbiegespur aus. Dabei kollidierte er mit einem warteten VW-Fahrer. Der Lkw-Fahrer sei weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei (Telefon-Nr. 07391/5880) ermittelt jetzt gegen den Flüchtigen. Sie schätzt den Schaden am Klein-Lkw auf 1.000 Euro und am VW auf 8.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

