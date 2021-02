Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Einbruch in Geräteschuppen

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Mittwoch bis Freitagabend drangen bisher unbekannte Täter in ein Gerätelager auf einer Baustelle an der Schötmarschen Straße ein. Die Täter knackten das Vorhängeschloss und entwendeten aus einem Geräteschuppten verschieden Werkzeuge. Unter anderem wurde ein Werkzeugkoffer der Marke Makita und ein weiterer Werkzeugkoffer der Marke Geduro gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Beute bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell