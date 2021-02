Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Soziale Einrichtung

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Donnerstag bis Freitagnachmittag drangen bisher unbekannte Täter in eine der Wohnungen einer Obdachlosenunterkunft in der Von-Stauffenberg-Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich durch die Eingangstür gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten, hielten sich dort auf und verzehrten mehrere Getränke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

