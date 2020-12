POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda - Am Samstag (05.12.), ereignete sich im Kreuzungsbereich Kurfürstenstraße / Leipziger Straße / Buttlarstraße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus Poppenhausen befuhr mit ihrem Pkw die Kurfürstenstraße in Fulda und beabsichtigte an der Kreuzung Kurfürstenstraße / Leipziger Straße nach links in die Leipziger Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 74-jährigen Pkw-Fahrer aus Fulda, welcher die Buttlarstraße befuhr und geradeaus in die Kurfürstenstraße fahren wollte. Infolgedessen kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die mutmaßliche Unfallverursacherin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und meldete sich erst etwa 45 Minuten später telefonisch auf der Polizeistation Fulda, um ihre Unfallbeteiligung mitzuteilen.

