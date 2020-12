Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - RotenburgHersfeld - Rotenburg (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Verursacherin ermittelt

Bad Hersfeld - Am Freitag (04.12.), gegen 07:45 Uhr, befuhren eine 18-jährige Frau aus Niederaula mit ihrem Audi A3 und eine 20-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Hyundai i20 die Bundesstraße 62 von Bad Hersfeld in Richtung Sorga. An der Unfallstelle wollte die 20-jährige Hersfelderin mit ihrem Fahrzeug von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln und übersah hierbei die parallel fahrende 18-jährige Frau aus Niederaula mit ihrem Audi. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge, aber die 20-jährige Bad Hersfelderin setzte ihren Weg fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch später ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Champion, VA`e

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell