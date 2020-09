Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Betrunken am Steuer

Overath (ots)

Am Montag (21.09.) meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei eine Trunkenheitsfahrt. In der Zöllnerstraße im Stadtteil Steinenbrück trafen die Beamten gegen 16:00 Uhr auf den Fahrer eines Audis, der seinen Wagen auf dem dortigen Firmengelände geparkt hatte. Auf Nachfrage, was der Mann konsumiert habe, antwortete dieser, er hätte "nur ein bisschen Wein und ein bisschen Bier" getrunken. Der 64-jährige Overather war vor Ort - auch nach mehrmaligen Versuchen - allerdings nicht mehr in der Lage, einen freiwilligen Alkoholtest durchzuführen, sodass er zwecks Blutprobenentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurde. Die Polizei stellte den Führerschein des Beschuldigten sicher und fertigte eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell