POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall auf Parkplatz - Hinweise von Zeugen erbeten.

Lippe (ots)

Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Karolinenstraße ereignete sich am Mittwochvormittag ein Unfall. Eine Zeugin konnte beobachten, wie die Fahrerin eines rot-orangefarbenen VW Golf Plus rückwärts aus einer Parklücke fuhr und dabei gegen einen geparkten grauen Opel Insignia eines 33-jährigen Lagensers prallte. Dabei entstand am Opel ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die unbekannte Golf-Fahrerin flüchtete anschließend vom Parkplatz. Sie wird folgendermaßen beschrieben: europäische Erscheinung, 50 bis 60 Jahre alt, Brillenträgerin, schulterlanges, hellbraunes Haar. Das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen bittet unter der Rufnummer 05222 98180 um Zeugenhinweise zum VW Golf oder zur Fahrerin.

