POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Tabakwarengeschäft.

Lippe (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend (17.30 Uhr) und Mittwochmorgen (7.30 Uhr) waren Einbrecher in der Langen Straße am Werk. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Tabakwarengeschäft in der Fußgängerzone, indem sie ein Fensterelement einschlugen und aufbrachen. Aus dem Geschäft entwendeten sie zahlreiche Stangen Zigaretten. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugen werden gebeten ihre Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 zu richten, Rufnummer 05231 6090.

