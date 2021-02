Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrecher stehlen Schmuck.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen wurde die Polizei zu einem Wohnungseinbruch in die Hölderlinstraße gerufen. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in ein Reihenhaus und entwendeten dort diverse Schmuckstücke. Eine genaue Schadenshöhe muss noch beziffert werden. Da der Diebstahl erst an diesem Morgen bemerkt wurde, kann der Tatzeitraum nicht genau eingegrenzt werden. Hinweise dazu bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell