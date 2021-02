Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Radfahrer übersehen

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag beabsichtigte ein 50jähriger Lieferwagenfahrer aus einer Grundstückseinfahrt nach links in die Heeper Straße einzubiegen. Dabei übersah der Mann einen 66jährigen Radfahrer aus Bad Salzuflen, der auf der Heeper Straße in Richtung Kreisel unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen, Tel. 05231 6090.

