Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Wagen überschlägt sich.

Lippe (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor in der vergangenen Nacht ein 22-jähriger Detmolder die Kontrolle über seinen Wagen, kollidierte mit einem geparkten PKW und überschlug sich. Der junge Mann war am heutigen Montag gegen 00:40 Uhr auf der Hornschen Straße Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 113 in ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein schwarzer Audi auf das Dach gedreht und beschädigte zwei weitere geparkte Autos. Der 22-Jährige wurde verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 15 500 Euro. Zeugen, die Aussagen zum Unfallhergang machen können, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Detmold telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell