Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auffahrunfall

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Zu einem Auffahrunfall zweier Fahrzeuge kam es am Dienstagmittag in der Rheinstraße. Gegen 12:30 Uhr war ein 58-jähriger Skoda-Fahrer von Baden-Baden-Oos kommend in Richtung Kaufland unterwegs. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit prallte er in das Heck eines vorausfahrenden 32-jährigen Ford-Lenkers, der kurz nach dem Kreuzungsbereich Rheinstraße/Kinzigstraße verkehrsbedingt bremsen musste. Durch den Zusammenstoß zog sich die Beifahrerin des Unfallverursachers leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Klinikum gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 6.500 Euro.

