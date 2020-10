Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Menden (ots)

Während des Einkaufs am Samstag in einer Drogerie an der Hauptstraße hatte eine 90-jährige Mendenerin ihre Handtasche in den Einkaufskorb gestellt. Als sie um 14.50 Uhr ihre Waren bezahlen wollte, war die Geldbörse aus der Handtasche verschwunden. Darin steckte eine höhere Summe Bargeld. Die Polizei warnt: Diebe schlagen immer wieder im vertrauten Einkaufsmarkt "um die Ecke zu". Deshalb sollten Kunden ihr Portemonnaie oder andere Wertsachen immer in Innentaschen von Jacken/Mänteln verwahren, keinesfalls aber mit oder ohne Handtasche in den Einkaufskorb legen. Niemand behält seinen Einkaufskorb beim Suchen nach Ware immer im Blick.

