Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfallflucht

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Der Aufmerksamkeit und dem entschlossenen Handeln eines Polizeibeamten ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht am Montagnachmittag aufgeklärt werden konnte. Ein 71-Jähriger war mit seinem BMW um kurz vor 17 Uhr auf der Sophienstraße unterwegs, als er beim Einfahren in die Stepahnienstraße mit dem geparkten Volvo eines 38-Jährigen kollidierte. Doch anstatt sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt unbehelligt fort. Hierbei hatte er die Rechnung jedoch ohne einen aufmerksamen Kriminalbeamten gemacht. Dieser war auf privatem Wege in der Stephanienstraße unterwegs und hatte den Zusammenstoß der Fahrzeuge beobachtet. Er nahm daraufhin die Verfolgung des Unfallverursachers über mehrere Kilometer auf. Dem Ordnungshüter gelang es schlussendlich, den 71-Jährigen in der Fremersbergstraße zu stellen und ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten des Polizeireviers Baden-Baden festzuhalten. Durch den Zusammenstoß entstand am Volvo ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro, wohingegen an dem BMW sogar ein Sachschaden von rund 10.000 Euro zu beklagen war. Neben dem hohen Schaden an seinem Wagen steht dem 71-Jährigen nun auch eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von einer Unfallstelle ins Haus.

