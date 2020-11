Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - gestürzter Kradfahrer

NeuriedNeuried (ots)

Am Montag gegen 17:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei Kraftfahrzeugen. Ein 24-Jähriger Rollerfahrer befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Neuried-Dundenheim in Richtung Ichenheim. Kurz vor einer Einmündung bremste er stark ab und verlor vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Kraftrad. Hierbei kam er zu Sturz und prallte gegen den PKW eines 32-Jährigen, der die Fahrbahn in entgegenkommende Richtung befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

/eb

