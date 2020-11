Feuerwehr Essen

FW-E: Kurve zu eng, Dieseltank eines Lkw mit 400 Liter Inhalt aufgerissen

Essen-Kray, Bonifaciusstraße Höhe Rüggenhofer Weg, 10.11.2020, 12.07 Uhr

Beim Rangieren um eine enge Kurve ist heute Mittag in Essen-Kray an einem Lkw der Kraftstoffbehälter beschädigt worden. Der 58 Jahre alte Fahrer, der nach eigenen Angaben kurz vorher vollgetankt hatte, blieb mit einer Ecke des Tanks an einer niedrigen Grundstücksmauer hängen. Kurz darauf bemerkte er das Desaster und alarmierte die Feuerwehr. Die ersteintreffenden Kräfte der nahegelegenen Feuerwache Kray stellten provisorisch Behälter unter, um den auslaufenden Kraftstoff aufzufangen. Mit einer sogenannten Leckdichtpaste dichteten sie die Beschädigung provisorisch ab und reduzierten so die Menge des auslaufenden Treibstoffs. Mit einer druckluftbetriebenen Spezialpumpe konnten die Männer den Inhalt des Tanks, immerhin fast 400 Liter, in zwei große Auffangbehälter umfüllen. Da die Straße ebenfalls verunreinigt war, kamen auch Bindemittel zum Einsatz. Die Reinigung der Straße und die Entsorgung des Dieselkraftstoffes übernimmt eine Spezialfirma. Bis dahin bleibt die in diesem Bereich nur wenig befahrene Bonifaciusstraße gesperrt. Verletzt wurde niemand. (MF)

