Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht in Katlenburg-Lindau

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Herzberger Straße, Freitag, 26.2.2021, 18.20 Uhr

KATLENBURG (hei) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Freitag, gegen 18.20 Uhr mit seinem Pkw in Katlenburg die Herzberger Straße in Fahrtrichtung Lindau. Unmittelbar nach der Einmündung Dammweg touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte dadurch den Außenspiegel.

Anschließend entfernte er sich in Richtung Lindau vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro.

Nach bisherigem Erkenntnisstand handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Pkw. Zeugen, die Sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder der Polizei Katlenburg zu melden (Tel. 05551-70050 oder 05552-709240).

