Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rötenberg

Landkreis Rottweil) 53-jähriger Mann bei Unfall tödlich verletzt (08.02.2021)

Aichhalden, Rötenberg (ots)

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Montagvormittag gegen 11 Uhr in der Peterzeller Straße gekommen. Ein 53-jähriger rangierte mit einem Gabelstapler einen Anhänger den Berg hinunter. Hierbei löste sich aus noch unbekannten Gründen der Anhänger und stieß den Gabelstapler um. Der nicht angeschnallte Fahrer fiel aus dem Fahrzeug und geriet unter die Kabine des Staplers. Noch an der Unfallstelle erlag der 53-Jährige seinen Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell