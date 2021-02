Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Landkreis Konstanz) Mit Schnitten Stoffverdeck eines Mercedes-Cabriolets beschädigt (05. - 06.02.2021)

Hilzingen, Landkreis Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagabend in einer Tiefgarage in der Riedheimer Straße mit mehreren Schnitten das Stoffverdeck eines abgestellten Mercedes-Cabriolets beschädigt und so Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro an dem Auto angerichtet. Die Polizei Gottmadingen (07731 1437-0) hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

