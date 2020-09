Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Wittlich (ots)

Am heutigen Sonntag, den 27.09.2020, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des DM-Marktes in der Römerstraße ein Pkw beschädigt, in dem ein ca. 30cm langer Kratzer an der Beifahrertür Fahrerseite hervorgerufen wurde. Zeugen, die relevante Hinweise geben könnten melden sich bitte unter der Telefonnummer 06571-9260 oder Email piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

