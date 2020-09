Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Wittlich (ots)

Im Zeitraum vom 26.09.2020, 20.30 Uhr bis 27.09.2020, 07.30 Uhr wurde an einem grünen PKW Audi A4 Avant, der in der Danziger Straße der Stadt Wittlich auf der Fahrbahn abgestellt war, der linke Außenspiegel abgetreten oder -geschlagen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

