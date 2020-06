Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken mit Roller unterwegs

Celle (ots)

Ein 42 Jahre alter Rollerfahrer geriet in der vergangenen Nacht (03.06.20, 0:40 Uhr) in der Biermannstraße in eine Polizeikontrolle. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille, woraufhin der 42-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

