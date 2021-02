Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Falscher Microsoft Mitarbeiter (06.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Montag hat in Villingen wieder ein Betrüger angerufen, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Der Betrüger rief eine 70-Jährige an und verwickelte sie in ein Gespräch. Erst als er einen Geldbetrag vom PC der Betroffenen überweisen wollte, durchschaute sie den Betrugsversuch und legte auf. Es kam nicht zu einem Vermögensschaden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang immer wieder vor derartigen Betrugsversuchen. Wenn Sie ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter unaufgefordert anruft, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und legen einfach auf. Geben Sie unter keinen Umständen private Daten wie Bank- oder Zugangsdaten heraus. Gewähren Sie dem Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Computer. Nähere Informationen finden Sie unter https:/ /www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/.diebe

