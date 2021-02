Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Verfolgungsfahrt und Widerstand (05.02.2021)

Singen (ots)

Am Freitag gegen 14.15 Uhr ist einer Streife des Verkehrsdienstes ein Motorroller-Fahrer aufgefallen, der mit einer für diesen Fahrzeugtyp zu hohen Geschwindigkeit auf der Georg-Fischer-Straße fuhr. Der Rollerfahrer ignorierte mehrere Anhaltesignale der Polizei, versuchte, sich mehrfach einer Kontrolle zu entziehen und flüchtete schließlich über mehrere Waldwege. Beim Abbiegeversuch in einen weiteren Waldweg stürzte der 32-Jährige mit seinem Roller. Der Mann floh zunächst zu Fuß weiter, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme widersetzte er sich, weshalb einfache körperliche Gewalt von den Beamten angewandt werden musste. Hierbei wurde einer der Polizisten leicht verletzt. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Roller-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Daraufhin wurde von den Beamten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Außerdem ist das an dem Roller angebrachte Versicherungskennzeichen auf einen anderen Motor-Roller zugelassen. Die Ermittlungen hierzu hat die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen aufgenommen.

