Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Standheizung bei Pkw löst Feuerwehreinsatz aus

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.10.2020, gg. 18.30 Uhr, wurde die Feuerwehr aus Neustadt, sowie die Polizei zu einem angeblich brennenden Pkw auf einem Parkplatz vor einem SB-Markt in der Freiburger Straße in Neustadt gerufen.

Bei einer Überprüfung des besagten Pkw durch die Feuerwehr, stelle sich rasch heraus, dass die Standheizung eines Baustellenfahrzeuges sich selbstständig einschaltete und hierbei leichter Rauch am Fahrzeug aufstieg. Ein Sachschaden entstand nicht.

Sämtliche Rettungskräfte konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.

