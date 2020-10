Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Pkw-Brand

Freiburg (ots)

In Häusern hat am Donnerstagmorgen, 29.10.2020, ein Pkw gebrannt. Das Feuer am geparkten Renault wurde gegen 08:15 Uhr bemerkt. Die Feuerwehr rücke mit drei Fahrzeugen an und konnte den Brand schnell löschen. Der Pkw brannte nicht vollständig aus. Der Schaden liegt bei rund 1300 Euro. Eine technische Ursache ist wahrscheinlich.

