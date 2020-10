Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Verkehrsunfall zwischen rückwärtsfahrenden Pkw und Fußgängerin - Zeugensuche!

Freiburg

Am Donnerstagmorgen, 29.10.2020, hat ein rückwärtsfahrender Pkw in Unterlauchringen eine Fußgängerin touchiert. Auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Hauptstraße soll es kurz vor 10:00 Uhr zu dem Verkehrsunfall gekommen sein. Eine 41 Jahre alte Frau stand hinter dem Mercedes-Benz, der rückwärts in eine Parklücke fuhr. Dabei soll es zum Kontakt gekommen sein, bei dem die Frau leicht am Knie verletzt wurde. Der Mercedes-Fahrer soll danach gegenüber der Frau nicht seinen Namen genannt und sich entfernt haben. Die Ermittlungen zum Autofahrer dauern an. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

