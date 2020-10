POL-FR: Wutach: Verletzter bei Wohnungsbrand

Polizeipräsidium Freiburg

Bei einem Wohnungsbrand am Donnerstagmorgen, 29.10.2020, in Wutach-Ewattingen hat sich ein Bewohner des Mehrfamilienhauses verletzt. Der 87-jährige kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Gegen 09:15 Uhr war Rauchentwicklung aus der Erdgeschosswohnung aufgefallen und die Rettungsleitstelle verständigt worden. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, musste aber den verletzten Bewohner aus dem verrauchten Obergeschoss des Hauses retten. Die anderen Bewohner hielten sich nicht im Haus auf. Der Brand war in der Küche der betroffenen Wohnung ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden dürfte im Bereich zwischen 50000 und 100000 Euro liegen. Die Feuerwehren aus Wutach und Bonndorf waren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, dazu der Rettungsdienst mit zwei Einsatzfahrzeugen.

