POL-FR: Simonswald: Französischer Golf

Am vergangenen Freitag, 23.10.2020, gegen 13.30 Uhr, fiel einem aufmerksamen Anwohner der Obertalstraße etwas Verdächtiges auf. Zwei offensichtlich ortsfremde, junge Männer waren zu Fuß in Simonswald unterwegs. Sie liefen, als würden sie etwas ausspähen, in verdächtiger Weise zwischen Häuser und über eine Wiese.

In direkter Verbindung schien ein dunkelgrauer VW Golf mit französischem Kennzeichen zu stehen, der ebenfalls in auffälliger Weise durch Simonswald bewegt wurde.

Der Zeuge machte alles richtig und informierte die Polizei. Deren Ermittlungen ergaben, dass die sehr gut beschriebenen Männer und auch das Fahrzeug, sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit zurückliegenden Wohnungseinbrüchen in einem etwas weiter entfernten Landkreis stehen dürften.

Tatsächliche Einbrüche oder auch Einbruchsversuche wurden der Polizei in letzter Zeit für den Bereich Simonswald nicht angezeigt. Das Polizeirevier Waldkirch (Telefon: 07681/4074-0) bittet um Mitteilung jeglicher Hinweise, die mit dieser Wahrnehmung in Verbindung stehen könnten.

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer gleich dem Polizeinotruf unter der Notrufnummer: 110.

