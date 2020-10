Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Radfahrer übersehen, leicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeine Titisee-Neustadt;]

Am 28.10.2020, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Fahrzeuglenker die Kreisstraße von Langenordnach nach Waldau. Hierbei übersah er einen in die gleiche Richtung fahrenden 51-jährigen Radfahrer und streifte diesen mit seinem Außenspiegel. Der Radfahrer stürzte daraufhin in den Straßengraben und zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich anschließend selbstständig in eine naheliegende Klinik.

