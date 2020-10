Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Bedrohungen und mutmaßlicher Brandanschlag - Polizei bittet um Hinweise!

FreiburgFreiburg (ots)

Im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Brandanschlag auf einen landwirtschaftlichen Betrieb in einem Ortsteil von Wutöschingen und damit einhergehenden Bedrohungen der Bewohner bittet die Polizei um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung und um sachdienliche Hinweise. Der landwirtschaftliche Betrieb steht derzeit im medialen Fokus wegen tierschutzrechtlichen Vorwürfen. Am Sonntag, 25.10.2020, wurde an der Fassade eines Wohnhauses des außerhalb der Ortschaft gelegenen Hofes ein Brandsatz festgestellt. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Brandausbruch. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07761 934-500 entgegen. Verdächtige Wahrnehmungen im Bereich dieses Hofes sollen sofort der Polizei über 110 gemeldet werden.

