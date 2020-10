Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: PKW-Lenker beschädigt Garagentor beim Rückwärtsfahren

FreiburgFreiburg (ots)

Am 29.10.20, gg. 18.00 Uhr, beschädigte ein 82-jähriger Mann mit seinem Pkw beim Rückwärtsfahren ein Garagentor eines Hotels im Unteren Mühlenweg in Schluchsee. Durch die Kollision wurde der Unfallverursacher nicht verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden am Garagentor von ca. 6.500 Euro.

