Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in der Oderstraße - bei einem weiteren Haus kam es zu einem Versuch - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 02.09.2020, kam es im Tatzeitraum von 09:00 Uhr bis 14:20 in einem Einfamilienhaus in der Oderstraße zu einem Einbruch, bei dem unbekannte Täter über die Kellertür in das Innere gelangten, die Räumlichkeiten durchsuchten und Spirituosen und Uhren entwendeten.

In dem daneben befindlichen Einfamilienhaus wurde gegen 13.30 Uhr ein beschädigtes Fenster festgestellt, ein Eindringen in das Haus hat nicht stattgefunden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

(1015269/1014437)

