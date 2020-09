Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Rettungseinsatz im Watt vor Hooksiel - 76-jährige blieb zunächst stecken, konnte letztlich von Teilnehmern der Wattwanderung befreit werden

Hooksiel (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:15 Uhr, erhielt der Rettungsdienst und die Polizei Kenntnis von einer Notlage im Watt vor Hooksiel. Demnach war eine Wattwanderin aus Schortens im Rahmen einer Wattwanderung im selbigen stecken geblieben und zunächst nicht mehr in Lage sich selbst zu befreien. Letztendlich gelang es den anderen Teilnehmern der Wanderung die Frau zu retten, so dass die alarmierten Rettungs- und Einsatzkräfte nicht mehr erforderlich waren.

